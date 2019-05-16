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Ronaldo, Ramazan'da Filistin'i unutmadı

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı nedeniyle Filistin'e 1.5 milyon Euro bağışladı.

Spor / 16 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
Ronaldo, Ramazan'da Filistin'i unutmadı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı nedeniyle Filistin'de iftar yemekleri için 1.5 milyon Euro bağışladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; daha önce de Filistin'e yardımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Ramazan ayında mazlumları yine unutmadı.

Ronaldo, 2012'de kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin vererek elde edilen yaklaşık 1,5 milyon Euro'yu da yine Filistinli çocuklara bağışlamıştı.




Cristiano RonaldoFilistinJuventusAltın Ayakkabıİtalya


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