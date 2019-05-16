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Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

Deneyimli futbolcu, bugün yapılan antrenmana da çıkamadı.

Spor / 16 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı.

Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.

Emre BelözoğluAnkaragücüSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirGalatasaray


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