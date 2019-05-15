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Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

Spor / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Sivas'ta Galatasaray, organizasyonun son şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final müsabakası, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kostantinos Mitroglou ve Emre Akbaba, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY 23. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finalde mücadele edecek. Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5'ini kaybetti.



AKHİSAR KUPAYLA VEDA ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'den bitime 2 hafta kala düşmesi kesinleşen Akhisarspor, Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ı yenip Spor Toto 1. Lig'e 'Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu' unvanıyla gitmek istiyor.

Futbol liglerinde 2007-2008 sezonunun bitiminde TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Akhisarspor, 2009-2010 sezonundaki performansıyla da 1. Lig vizesi aldı. 2011-2012 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran yeşilsiyahlı takım, 2012-2013'ten bu yana mütevazı bütçelerle Süper Lig'deki mücadelesini sürdürdü.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Ege temsilcisi, bu sezon başında da Galatasaray'ı geçerek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Rotman, Caner, Güray, Zeki, Sissoko, Barbosa, Aykut, Manu, Bokila.

4 Eylül StadıTürkiye KupasıFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıGalatasaray


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