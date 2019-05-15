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Umut Bulut çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut çalışmalara başladı.

Spor / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29
Umut Bulut çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Galatasaray maçında sakatlanan ve ameliyat olan tecrübeli oyuncu Umut Bulut Kayseri'ye gelerek takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Özel kondisyoner eşliğinde hazırlanan programda önce salonda çalışan Umut, ardından sahada takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ligin bitimine 2 hafta kala çalışmalarını günde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek olan Umut Bulut neşeli olması gözlerden kaçmadı.

Bu sezon 28 maçta forma giyen Umut Bulut 2 kez gol sevinci yaşadı. 31 Mayıs 2019 tarihi ile sözleşmesi sona erecek olan Umut Bulut'un takımda kalıp kalmayacağı kısa zaman içinde belli olacak.

İstikbal MobilyaSpor Toto Süper LigUmut BulutGalatasarayAmeliyat


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