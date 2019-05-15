Olaylı Türkiye kupası finalinde gülen taraf Galatasaray!

57. Ziraat Türkiye Kupası final maçında, son şampiyon Akhisarspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden Galatasaray, kupanın sahibi oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda perdeyi açan gol, 57'de Akhisar'da Manu'dan geldi: 1-0.



Diagne'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazanan Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle eşitliği yakaladı.



Galatasaray, 88'de Feghouli'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.



Sarı kırmızılılara kupayı getiren gol, 90+4'te Diagne'den geldi ve Galatasaray, 18. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.



Öte yandan Diagne, müsabakanın 65. dakikasında penaltı kaçırırken, Ege temsilcisinde Lopes, itirazları sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:



5. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.



21. dakikada Linnes'in ceza yayı civarından vuruşunda, son anda savunmadan seken top kornere çıktı.



27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.





29. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



39. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden farklı şekilde auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR:



Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeni ile Sivas'ta gerçekleştirilen final maçı görsel bir şölene sahne oldu.



Final müsabakasına çevre illerden gelen yaklaşık 10 bin dolayında Galatasaray taraftarı takımlarını desteklerken, Akhisar'ı ise az sayıda taraftarın desteklediği görüldü.



Maç öncesi ısınmaya çıkan takımlarına Galatasaray taraftarı tezahüratlar ile destekte bulundu. Taraftarlar tek tek tribünlere çağırdığı futbolcuları alkışladı. Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'ya yönelik de tezahüratlarda bulunuldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ideale yakın bir kadro sahaya sürdü. Terim, orta alanda Fernando'nun yerinde kaptan Selçuk İnan'a şans tanıdı.



Akhisarspor'da ise iki haftadır dinlendirilen Lopes ilk 11'de yer buldu.



Galatasaray takımı sahaya 'Cumhuriyetin temellerini burada attık' yazılı pankart ile çıkarken, Akhisarspor ise 'Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlu olsun' pankartı açtı.



Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ile her iki kulübün başkan ve yöneticileri de şeref tribününden takip etti.