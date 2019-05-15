Nijerya Milli Takımı'na Türkiye'den 3 futbolcu

Nijerya Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunda, Türkiye'de forma giyen 3 futbolcuya yer verildi.



Nijerya Futbol Federasyonunun internet sitesinde, teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadro açıklandı.



Kadroya Bursaspor'dan Abdullahi Shehu, Çaykur Rizespor'dan Chidozie Awaziem ve Galatasaray'dan Henry Onyekuru da çağrıldı.



Mısır'ın ev sahipliğinde 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvada B Grubu'nda Burundi, Gine ve Madagaskar ile mücadele edecek Nijerya'nın aday kadrosu şöyle:



Kaleci: Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs)



Savunma: Olaoluwa Aina (Torino), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Chidozie Awaziem (Çaykur Rizespor), William Ekong (Udinese), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Leganes), Jamilu Collins (Paderborn), Semi Ajayi (Rotherham United)



Orta saha: John Obi Mikel (Middlesbrough), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Stoke City), John Ogu (Hapoel Beer Sheva)



Forvet: Ahmed Musa (El Nassr), Victor Osimhen (Charleroi), Moses Simon (Levante), Henry Onyekuru (Galatasaray), Odion Ighalo (Şanghay Shenhua), Alexander Iwobi (Arsenal), Samuel Kalu (Bordeaux), Paul Onuachu (Midtjylland), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Samuel Chukwueze (Villarreal)