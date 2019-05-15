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Beşiktaş'ta adaylar 4'e düştü

Yeni sezona yeni bir hocayla girecek olan Beşiktaş'ta adaylar 4'e düştü. Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile Lucescu isimleri üzerinde dururken, taraftarın tercihi ise Sergen Yalçın.

Spor / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:50
Beşiktaş'ta adaylar 4'e düştü

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek hocaya çevrildi.

BAŞKAN LUCESCU İLE AVCI ÜZERİNDE DURUYOR

Siyah-beyazlı taraftarlar, son oynanan Alanyaspor maçının ardından Sergen Yalçın lehine uzun süre tezahürat yaparak yönetime mesaj vermişti. Ancak Başkan Fikret Orman'ın ilk tercihinin Yalçın olmadığı öğrenildi.



Abdullah Avcı ve Lucescu isimleri üzerinde duran Orman'ın bu hocalarla anlaşamaması durumunda Sergen Yalçın'la görüşeceği belirtildi.



SON TERCİH OKAN BURUK

Yönetimin bir diğer alternatifi ise Okan Buruk.

Ç.Rizespor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adam, yıllar evvel futbolcu olarak da siyah-beyazlı takıma hizmet etmişti.

Yönetimin en kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

Sergen YalçınFikret OrmanMilli TakımTeknik DirektörOkan Buruk


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