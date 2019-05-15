Beşiktaş'ta adaylar 4'e düştü

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek hocaya çevrildi.



BAŞKAN LUCESCU İLE AVCI ÜZERİNDE DURUYOR



Siyah-beyazlı taraftarlar, son oynanan Alanyaspor maçının ardından Sergen Yalçın lehine uzun süre tezahürat yaparak yönetime mesaj vermişti. Ancak Başkan Fikret Orman'ın ilk tercihinin Yalçın olmadığı öğrenildi.







Abdullah Avcı ve Lucescu isimleri üzerinde duran Orman'ın bu hocalarla anlaşamaması durumunda Sergen Yalçın'la görüşeceği belirtildi.







SON TERCİH OKAN BURUK



Yönetimin bir diğer alternatifi ise Okan Buruk.



Ç.Rizespor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adam, yıllar evvel futbolcu olarak da siyah-beyazlı takıma hizmet etmişti.



Yönetimin en kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.