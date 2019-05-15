Avrupa basketbolunda 70. kez Türk derbisi

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in 17 Mayıs'ta karşı karşı gelmesiyle Avrupa arenasında erkeklerde Türk takımları 70. kez birbirlerine rakip olacak.



İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, finale çıkma mücadelesi verecek.



Fernando Buesa Arena'da 17 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisiyle Türk takımları Avrupa sahnesinde 70. kez birbirlerini yenmeye çalışacak.



Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 24 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 69 kez birbirlerine rakip oldu.



- İlk maç Koraç Kupası'nda



Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.



O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.



Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç, 16 Ocak 1996 tarihinde oynandı. Rakibini deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.



- Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e büyük üstünlük



Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.



Fenerbahçe, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti ve 11 galibiyet aldı.



İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı, 16 Ocak 1996'da lacivert-beyazlılar kazanmıştı.



- En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı



Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.



Fenerbahçe, 30 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 30 maçın 22'sini kazanmayı bildi.



Fenerbahçe'yi 28 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.



- Avrupa Ligi'nde 38 maç oynandı



Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 38 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.



Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.



FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.



İlk kez iki Türk takımı Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonunda birbirlerine rakip olacak.



