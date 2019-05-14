Ünal Karaman dördüncü ismi olacak!

Sezona mali ve sportif açıdan en sıkıntılı başlayan kulüplerin başında gelen, kadro sıkıntısı yaşaması nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de ne yapacağı merakla beklenen Trabzonspor, 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılmaya hak kazanırken, Teknik Direktör Ünal Karaman, bu sezon bir ilk daha imzasını atmaya hazırlanıyor. Karaman, Karadeniz temsilcisinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak görev alan ve sezonu tamamlayan teknik adam olarak adını kulüp tarihine yazacak.



BİR SEZONU TAMAMLAYAN DÖRT İSİMDEN BİRİ OLACAK



Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Bordo-mavililerde futbol oynayıp, daha sonra takımı çalıştıran İlyas Akçay, Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, bir sezonu tamamlayamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise bordo-mavili takımda futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş’in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan teknik adam olarak tarihe geçecek.



TAKIM ARKADAŞLARINI GERİDE BIRAKTI



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karaman, yönetiminde Trabzonspor bu sezon ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti ve 57 puan toplayarak 1.76 puan ortalaması yakaladı. Karaman, 1995-96 sezonunda Trabzonspor kadrosunda mücadele eden Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas ve Shota Arveladze gibi isimleri geride bıraktı. Karaman, kendisi gibi bordo-mavili takımda futbolcu olarak görev yapan ve daha sonra teknik adamlık yapan eski takım arkadaşlarından Hami Mandıralı, 2013-14 ve 2015-16 sezonları olmak üzere toplam 29 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. 40 puan toplayarak 1.38 puan ortalaması yakaladı.



Karaman’ın diğer takım arkadaşı Tolunay Kafkas ise görev yaptığı 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayarak 1.47 puan ortalaması yakaladı. Shota Arveladze de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Görevde kaldığı söz konusu dönem içinde 14 puan toplayarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.





