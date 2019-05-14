Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişikliği!

Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları Türk futbolunun ana gündem maddesini oluşturuyor. Ancak perde arkasında yaşanan bir gelişme futbolseverleri tedirgin edecek cinsten. Buna göre yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer almayacak.



UEFA, uzun zamandır yaptığı toplantılarla turnuvalarını gözden geçiriyor. Çekişmeyi arttırmak için çalışmalar yapan yetkililer son yaptıkları düzenlemeyle Türk futbolseverleri bir hayli üzecek. UEFA'nın yeni organizasyon yapısına göre artık 3 tane Avrupa kupası olacak. Bunlardan biri Şampiyonlar Ligi, biri UEFA Avrupa Ligi ve yeni kurulacak olan Avrupa Ligi 2. Ligi...







2024'TEN İTİBAREN TÜRK TAKIMLAR DİREKT GİDEMEYECEK



UEFA'nın yaptığı çalışma kapsamında 2024'ten itibaren takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Peki bunun sebebi ne? Mevcut sistemde Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 32 takımın 30'u liglerinden geliyor, bunlara Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları ekleniyor.



ŞAMPİYON OLAN BİLE ÖN ELEME OYNAYACAK



2024'ten sonra 32 takımın 24'ü Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsündeki en iyi 24 takım olacak. Küme düşecek 8 takımın yerlerini, elemelerden gelecek 4 lig şampiyonu ve mevcut Avrupa Ligi'nin en iyi 4 takımı alacak. Lig ikincimizin eleme oynaması ise artık söz konusu değil. Dolayısıyla Süper Lig'i şampiyon bitirecek olan takımımız elemelerden bilet alacak dört takımdan biri olmak durumunda.