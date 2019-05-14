Fenerbahçe şampiyonluk için parkeye çıkıyor

Sarılacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi dördüncü maçında yarın Çukurova Basketbol'u konuk edecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, galip gelmesi halinde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Ligde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinin İçel'de oynanan ilk iki maçında taraflar birer galibiyet aldı. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan serinin 3. maçını 88-70 kazanan Fenerbahçe, durumu 2-1'e getirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sezonu zirvede tamamlayacak. Çukurova Basketbol'un kazanması durumunda ise final serinin galibi İçel'de oynanacak 5. maçta belli olacak.