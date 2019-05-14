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Devler ligi finalinde düdük Skomina'da

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final maçını Slovanya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek.

Spor / 14 Mayıs 2019 Salı 15:41
Devler ligi finalinde düdük Skomina'da

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Tottenham finalini yönetecek hakem grubu açıklandı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak bu zorlu mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Antonio Mateu Lahoz olacak. Hollandalı Danny Makkelie'nin VAR olarak görev yapacağı karşılaşmada AVAR koltuğunda ise bir başka Hollandalı Pol van Boekel ile Alman hakemler Felix Zwayer ve Mark Borsch yer alacak.


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