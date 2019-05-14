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De Rossi, Roma'dan ayrılıyor

İtalya'nın Roma Kulübü, kaptan De Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Spor / 14 Mayıs 2019 Salı 11:09
De Rossi, Roma'dan ayrılıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Roma, kaptan Daniele De Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Roma forması giyen 35 yaşındaki De Rossi'nin sezonun son haftası Parma'yı konuk edecekleri maçın ardından takımdan ayrılacağı bildirildi. Kulüpteki kontratı sona erecek tecrübeli futbolcunun emekli olmayacağı ve kariyerine başka takımda devam edeceği belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2001'de başladığı Roma'da 615 maça çıkan orta saha oyuncusu De Rossi, 63 gol kaydetti. İtalyan futbolcu, kulüpteki 18 yıllık kariyerinde 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.

İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

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