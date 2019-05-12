Beşiktaş'ta Fikret Orman, 5. kez seçim zaferine uzanmayı başardı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Hürser Tekinoktay'la yarışan Orman, açılan 17 sandık sonucunda başkanlık yarışını kazanmayı garantiledi. Açılan 17 sandıktan 2 bin 423 oy alan Fikret Orman, seçimi kazandı. Toplam kullanılan 4 bin 899 oyun şu ana kadar 71'i geçersiz ya da boş olarak çıkarken, kalan 4 bin 828 oyun yarısından fazlasını 17 sandıkta toplamayı başaran Fikret Orman, 3 yıl daha Beşiktaş başkanı olarak görev yapacak.



