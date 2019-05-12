Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oyların sayımına devam edilirken, 17. sandığın sayılması sonucunda Fikret Orman oyların yarısından fazlasını alarak yeniden başkan oldu.
Beşiktaş'ta Fikret Orman, 5. kez seçim zaferine uzanmayı başardı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Hürser Tekinoktay'la yarışan Orman, açılan 17 sandık sonucunda başkanlık yarışını kazanmayı garantiledi. Açılan 17 sandıktan 2 bin 423 oy alan Fikret Orman, seçimi kazandı. Toplam kullanılan 4 bin 899 oyun şu ana kadar 71'i geçersiz ya da boş olarak çıkarken, kalan 4 bin 828 oyun yarısından fazlasını 17 sandıkta toplamayı başaran Fikret Orman, 3 yıl daha Beşiktaş başkanı olarak görev yapacak.