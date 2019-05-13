Beşiktaş şampiyonluk yarışını bırakmadı!

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 11. dakikada Adem Ljajic ve 54. dakikada Ricardo Quaresma atarken Alanyaspor'un sayısını 44. dakikada Caner Erkin kendi kalesine attı.



Alanyaspor'un 4. dakikada Steven Caulker ile attığı gol VAR kontolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 62'ye çıkardı ve 66'şar puanlı Galatasaray ve Başakşehir'in ardından zirve yarışını sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Ligin 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.