Asamoah Gyan: Sabır anahtardır

Spor Toto Süper Ligin 32.haftasındaki Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oluna dahil olan ve attığı 2 kafa golü ile takımını galibiyeti getiren Gyan, maç sonu sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.



Attığı goller ile hem takım arkadaşlarını hem taraftarları sevince boğan Asamoah Gyan “Her zaman insanlara söylerim, sabır anahtardır. Her şeyi değiştirmek bir gün sürer. Takımın sayesinde bugün ki zafer için arkadaşlarıma teşekkürler. Ayrıca hayranlarıma, sabrından ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Tanrı hepinizi korusun” ifadeleri paylaştı.



Ganalı futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan Akhisarspor maçında attı golle takımına 3 puanı getirmişti. Asamoah Gyan, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle, ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.