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Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor (9 yıl sonra), gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Spor / 12 Mayıs 2019 Pazar 23:19
Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasının ardındanGençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0, Denizlispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig bileti aldı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, 45. dakikada Mert Çetin ve 70. dakikada Alper Uludağ'ın attığı gollerle maçı kazandı ve 70 puanla liderliğini sürdürerek Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Denizlispor 2, 24 ve 40. dakikada Lanre Kehinde, 44. dakikada Furkan Kaçar (kendi kalesine), 74. dakikada Burak Çalık, 90. dakikada Mehmet Akyüz'ün golleriyle maçı kazandı ve 69 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

DENİZLİSPOR 9 YIL SONRA DÖNDÜ

2010 yılında küme düşen Denizlispor ise Süper Lig hasretini 9 yıl sonra noktaladı ve Yücel İldiz yönetiminde yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladı.



G.BİRLİĞİ'NİN HASRETİ KISA SÜRDÜ

İlhan Cavcav'ın vefatının ardından küme düşen Gençlerbirliği, bir sezonluk Süper Lig hasretine son verdi ve İbrahim üzülmez yönetiminde geri dönüş biletini aldı.




Yücel İldizDenizlisporKardemir KarabüksporSüper LigGençlerbirliği


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