Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son haftalardaki hakem yönetimleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) sert tepki gösterdi.



Orman, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın tüm şampiyonluklarının temiz ve berrak olduğunu belirtti.



Maçı kafasında oynayıp sahaya çıkan hakemlerle futbolun bir yere gitmeyeceğini belirten Orman, 'Yeni MHK'miz var. Lig sonu için söylüyorum, bunları temizlemezlerse ayrılsınlar. Orada durmasınlar.' dedi.



Hakemlerin iyi yönetimden çok ne kadar para kazanacaklarını düşündüklerini öne süren Orman, sözlerine şöyle devam etti:



'Hakemlerimiz ellerinde hesap makinesi, 'Hangi maça gideceğim, kaç para alacağım, VAR'dan kaç para alacağım?' hesabı içinde. Paraları veren biziz. Federasyon ödüyor ama bizim alacaklarımızdan kesiyor. Bizim paralarımızla bize kıyıyorlar. Özellikle yaşlarını doldurmuş, bence kötü niyetli hakemlerin artık futboldan çekilmesi lazım. Bunlarla yürüyeceğimize, genç çocuklar gelsin. Gençlere bunlar örnek olacaksa, rezillikten başka bir şey değil.'



Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem yönetimine değinen Orman, 'Dünkü maçta hakemin yerine Galatasaray yöneticisi olsa, VAR'da da Galatasaray yöneticisi olsa, onların vicdanları müsaade etmez. Futbolu bilmeyen, VAR'ı bilmeyen hakem var. Ben mi bunlara ders vereceğim? Yaptıkları hatalarla takımların geleceğiyle, ligin kaderiyle oynuyorlar.' ifadelerini kullandı.



- Bülent Yıldırım'ın hakemliği bırakmasını istedi



Orman, geçen hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada görev alan hakem Bülent Yıldırım'ın kariyerini sonlandırması gerektiğini söyledi.



Kendi paralarıyla rezil oldukları ifadesini yineleyen Orman, 'Bülent Yıldırım, şimdi federasyondan insanları, 'Bülent iyi çocuk, maç yönetsin.' diye arattırıp... Ne iyi çocuk. Beşiktaş'ı, Türk sporunu, hakemliği katletmiş adamın bir an önce ayrılması lazım. O ve onun gibi isimleri, MHK de federasyon da biliyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Federasyon yönetimini de eleştirdi



Orman, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine de sert eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:



'Federasyon, 'Hafta içi geleceğiz, hafta sonu gideceğiz' düşüncesinde olmamalı. Hüsnü Güreli için bunu söylemiyorum. Oh ne güzel, paralar gelsin. Ciddi iş, her gün mesai harcayacaksın. Bütün başkanlar olarak anamız ağlıyor. Bu işten para kazanan hakemler itibarlı, oyuncular itibarlı, teknik direktör itibarlı, hiçbir para harcamayan federasyon itibarlı, en zor durumda olan biziz. Böyle şey olur mu? Federasyonu yönetenler adam gibi yönetecek.'



MHK'nin hakem sayısını artırma yönündeki kararını da bir türlü uygulayamadığını anlatan Orman, '20 gündür hakem sayısını artıramıyorlar. Bir gecede Caner için kurallar değişti, 20 gündür hakem sayısı değişmiyor. Evet üç hafta sonra seçim var, çok çalışacaklar. Federasyon kimsenin zaman geçirme yeri değil. Bütün kulüpler bir şeyleri çözmelerini bekliyor. Çok sıkıntılarımız var.' diye konuştu.



Yapılan hataları yeterince eleştirmediği için tepki gördüğünü vurgulayan Orman, 'Ben belli üslupla söylüyorum. Ne taraftarım tatmin oluyor, ne kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün, ben de o işleri yapabilirim ama futbolun marka değerine hizmet etmediğimizi düşünüyorum.' şeklinde görüş belirtti.



'Bireysel olduğuna inanmıyorum'



Kalan maçlarda yabancı hakem talebinde bulunup bulunmayacakları yönündeki soruya Orman, 'Hiçbir zaman buna taraf değilim ama geçiş döneminde, kötü niyetli eski hakemler gönderilecekse, süreci geçirmek için yurt dışından da getirsinler, fark etmez.' yanıtını verdi.



Bülent Yıldırım'a sert tepkisini sürdüren Orman, sözlerini şöyle tamamladı:



'Bireysel olduğuna inanmıyorum. Bülent Yıldırım tecrübesindeki hakem gelip o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, kimse yemiyor, MHK de yemiyor. Maçı katletti. İki taç pozisyonundaki golleri Beşiktaş yemez. Hakem 2-0 olduktan sonra Beşiktaş'tan yana rahatladı. Onu da görüyoruz. Beşiktaşlılar da Türk futbolu da biliyor. Bunların silinmesi lazım. MHK şapkasını önüne alacak. Biz arkasındayız, korkmasınlar. Bu lig daha uzun gitmez. Mustafa Çulcu'nun, Sabri (Çelik) hocanın bir kariyeri var. Bu işi düzeltecekler. İstifa edecekler diye duyuyorum. İstifa edeceklerine bu işi düzeltsinler.'



Orman, Kulüpler Birliği Vakfının iki hafta içinde bir toplantısının olacağını ve hakem hatalarını bu toplantıda değerlendireceklerini dile getirdi.