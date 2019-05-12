Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayma işlemine geçildi.



FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ



Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:



Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre



Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu



HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ



Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:



Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu



Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Atıf Keçeci seçildi.



Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.



FİKRET ORMAN OYUNU KULLANDI



Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa adaylığını koyan Fikret Orman, oyunu kullandı.



Orman, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 1 numaralı sandıkta oy verdi.







HÜRSER TEKİNOKTAY OYUNU KULLANDI



Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi sürüyor.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, 2 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU BİR ÜYEYLE TARTIŞTI



Genel kurulda Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oy kullanma kabinlerinin perdelerini açarak kontrol eden bir kişiye müdahale etti. Mahmutyazıcıoğlu ile bazı kişiler arasında bu nedenle kısa süreli tartışma yaşandı.



Seçimli genel kurulda saat 15.00 itibarıyla 4 bin 213 üyenin oy kullandığı açıklandı.







GERGİNLİK YAŞANDI!



Genel kurulda bazı grupların, Beşiktaş kongre üyesi ama farklı takım taraftarı olduğunu iddia ettikleri kişilere tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.



Üyeler, başka takım taraftarı olduğunu iddia ettikleri kişilerin oy vermek için sıraya girmesine büyük tepki gösterdi. Karşı grubun da buna karşılık vermesi üzerine gerginlik büyüdü.



Bu kişilerin oy vermesinin engellenmek istenmesi üzerine, emniyet güçleri önlem aldı. Kongre divan başkanı Atıf Keçeci de bu kişilerle kısa süre görüştü.



Üyelerin tepki gösterdiği kişiler, emniyet mensupları eşliğinde oy kullanmadan dışarı çıkarıldı ve gerginlik sonlandı.



