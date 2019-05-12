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Başakşehir, Galatasaray maçı öncesi moral buldu

Turunculacivertli ekip, Süper Lig'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 21 yendi ve 4 hafta aradan sonra kazandı İkinci yarıda oyuna giren Emre Belözoğlu, sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

Spor / 12 Mayıs 2019 Pazar 21:18
Başakşehir, Galatasaray maçı öncesi moral buldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde 4 hafta aradan sonra kazandı.

Bu sezon 19. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, 66 puanlı Galatasaray'ı yakalarken, rakibinin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.

- Avcı'nın hamleleri

MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıya Emre Belözoğlu'nu sahaya sürerek başladı.

Turuncu-lacivertli ekipte Soner Aydoğdu kenara gelirken, Emre oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk saniyesi içinde Riad Bajic ile gelen golden sonra 60. dakikada da Robinho'yu sahaya süren Avcı, Milos Jojic'i kenara aldı.

Robinho da oyuna girdikten yalnızca iki dakika sonra takımını öne geçiren golü attı.



ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

Galatasaray-Başakşehir mücadelesinin kazananı, son hafta kaybetse bile en kötü ihtimalle ikili averajla ipi göğüsleyen takım olacak.

Galatasaray-Başakşehir (İlk maç 1-1 sona erdi!)
Galatasaray kazanırsa şampiyon.
Başakşehir kazanırsa şampiyon.
Berabere biterse şampiyon son hafta belli olacak.

Emre BelözoğluAnkaragücüTeknik DirektörSpor Toto Süper LigMedipol Başakşehir


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