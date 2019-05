Galatasaray deplasmanda Ç.Rizespor'u yendi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. hafta maçında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Serkan Çınar düdük çaldı.



Maçın henüz 8. saniyesinde Sofiane Feghouli'nin şık golüyle konuk ekip Galatasaray 1-0 öne geçerken ilk yarının sonlarına doğru, 45. dakikada ev sahbi Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi.



EMRE AKBABA DEPREMİ



Galatasaray'da 62. dakikada oyuna dahil olan Emre Akbaba 7 dakika sonra Samudio ile girdiği pozisyonda bir anda yerde kaldı.



Sert bir şekilde yere düşen oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenilirken her iki takımdan da bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.











Emre Akbaba saha içerisinde kısa bir müdahale sonrası sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.



Emre Akbaba'nın yerine oyuna Muğdat Çelik dahil oldu.



Pozisyon sonrası maçın hakemi Serkan Çınar, Samudio'ya kırmızı kartını gösterdi.



Ç. RİZESPOR ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmada gol için bastıran ev sahibi Rizespor 76. dakikada Umar Aminu'yla öne geçti: 2-1.



Beraberlik için bastıran Galatasaray 90. dakikada Onyekuru'ya ceza sahasında yapılan müdahale sonrası VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi.



90+2. dakikada topun başına geçen Diagne skora tekrar eşitliği getirdi: 2-2.







DIAGNE REKOR KIRDI



12 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+7. dakikasında sarı kırmızılı ekibin golcü ismi Diagne tekrar sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-3.



Bu sonucun ardından lig lideri Galatasaray puanını 66'ya yükseltirken, 9. sıradaki Çaykur Rizespor 40 puanda kaldı.



Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün Alanyaspor deplasmanına çıkacak.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde mecburi değişikliğe gitti.



Terim, Çaykur Rizespor maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Feghouli, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Diagne'den oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.



Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda'nın yerine Ndiaye görev yaptı.







- Taraftardan yoğun ilgi



Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.



Galatasaray'a ayrılan 783 biletin tamamı satılırken, ev sahibi ekibe 13 bin 100 taraftar destek verdi.



Çaykur Didi Stadı'nın tribünlerini dolduran her iki takım taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.



- Çaykur Rizespor'da tek değişiklik



Yeşil-mavili ekipte teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.







Buruk, müsabakaya Gökhan Akkan, Boldrin, Umar, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Melnjak ve Muric ilk 11'ini çıkardı.



Genç teknik adam, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen Mustafa Saymak'ın yerine Umar'a forma verdi.



Sakatlıktan yeni çıkan takım kaptanı Aatıf Chahechouhe, müsabaka kadrosunda yer buldu.



Maçtan önce Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, statta takımın sembolü olan atmaca uçurdu.



- 21 yaş altı maçını Galatasaray farklı kazandı



21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını sarı-kırmızılı ekip farklı kazandı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan 32. hafta maçı, Galatasaray'ın 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.