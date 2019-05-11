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Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır 'VAR'

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Spor / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:18
Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır 'VAR'

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar yapacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelenin VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Çakır’a AVAR olarak Tarık Ongun eşlik edecek.

Spor TotoCem SatmanFenerbahçeCüneyt Çakır


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