Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, Manisa ekibi ise küme düştü.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28. dakikada Roberto Soldado, 30. dakikada da Nabil Dirar'la goller bulan Fenerbahçe'ye konuk ekip 45+3. dakikada Helder Barbosa'yla karşılık verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti.



İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Bu galibiyetle puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı ve son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girdi.







- Fenerbahçe, rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirdi



Fenerbahçe, Akhisarspor'u 4 maç sonra yenmeyi başardı.



Geçen sezon ligde oynanan iki maç ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında da Manisa'da 3-0 kaybetmişti.



Sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u 4 maç sonra mağlup etti.



- Ayew'in oyuna girmesine tepki



Fenerbahçeli taraftarlar Ganalı oyuncu Andre Ayew'in maçın son bölümünde oyuna girmesine tepki gösterdi.



Geçen hafta Kasımpaşa karşısında da son bölümde forma giyen Ayew, 88. dakikada Mathieu Valbuena'nın yerine oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar hem değişiklik kararını hem de Ayew'i ıslıklarla protesto etti. Ayew top ayağına her geldiğinde de taraftarlar tarafından ıslıklandı.







- Soldado penaltı kaçırdı



Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, ilk yarıda penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Maçın 42. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Soldado'nun vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kurtardı.



Ayrıca, takımının ilk golünü atan Soldado bu sezon ligdeki gol sayısını ise 6'ya yükseltti.



- Mehmet Topal sakatlandı



Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Karşılaşmanın 10. dakikasında sol ayağında sakatlanan Mehmet Topal, yerini Victor Moses'e bıraktı.







- Kadıköy'de 11 maçlık seri



Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisini yakaladı.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



- Ersun Yanal'la Kadıköy'de yenilgi yok



Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.



Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.



- Eljif Elmas, Erzurum'da yok



Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sarı kart cezalısı durumuna düştü.



Eljif Elmas, gelecek hafta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Öte yandan maçın 84. dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakan Eljif Elmas, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden alkış aldı.