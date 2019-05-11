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Bursaspor nefes aldı

Bursaspor, Antalyaspor’u deplasmanda tek golle geçerek ligde kalmak adına önemli bir galibiyete imza attı.

Spor / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:51
Bursaspor nefes aldı

Bursaspor, dün deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde küme düşme potasında yer alan ve bundan sonraki her maçı hayati önem taşıyan yeşil-beyazlılar, bunların birini galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, BB Erzurumspor ve Göztepe’nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ardından Timsah, 33. haftada Göztepe ile kümede kalma maçına çıkacak.

7 maç aradan sonra galibiyet

Bursaspor, öte yandan ligin ikinci yarısına çok kötü başlamış ve son 17 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 beraberlik elde ederek yalnızca 11 puan toplayabilmişti. Ligde en son Sivasspor’u mağlup eden Timsah, Antalyaspor karşısında galip gelerek 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Böylelikle yeşil-beyazlılar, Süper Lig’in ikinci yarısındaki ikinci galibiyetine ulaşmış oldu.

Bakkal ile ilk galibiyet

Samet Aybaba’nın yerine teknik patronluğa getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor’un başında ilk 3 puanıyla tanıştı. Takımla birlikte Antalyaspor müsabakası öncesinde 4 maça çıkan deneyimli teknik adam, Trabzonspor ve BB Erzurumspor’a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı. Bakkal idaresindeki Bursaspor, ilk 3 puanını Antalya deplasmanında elde etti.

TrabzonsporAkhisar BelediyesporMesut BakkalErzurumsporAntalyaspor


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