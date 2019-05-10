Beyaz Gazete Ana Sayfa

Neymar'a 3 maç ceza

Fransa Futbol Federasyonu, kupa finalinden sonra taraftara yumruk atan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verdi.

Spor / 10 Mayıs 2019 Cuma 13:46
Neymar'a 3 maç ceza

Fransa Kupası final maçının ardından bir taraftara yumruk atan Paris Saint-Germainli (PSG) yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Neymar'ın cezası, pazartesi günü yürürlüğe girecek. PSG'nin yarın Angers ile yapacağı lig maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak 27 yaşındaki oyuncu, ligin son iki haftasında Dijon ve Reims karşısında ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

Maçın ardından kupa töreni öncesinde Rennesli bir taraftarla tartışma yaşayan Neymar, taraftara yumruk atmıştı. Olay, başka bir seyircinin yaşananları cep telefonuyla görüntülemesinin ardından ortaya çıkmıştı.

Yıldız FutbolcuFransaNeymarKupa TöreniParis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar