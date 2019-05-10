Kayserispor'da Lung sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung, takımındaki yerini alabilecek. Geride kalan hafta oynanan Trabzonspor maçında rahatsızlanarak 38. dakikada oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonrasında böbrek taşı düşürdüğü tespit edilen Lung, tedavisi sonrasında takıma katıldı.



İdmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken Lung'un Kasımpaşa maçında görev verilmesi halinde ilk 11'deki yerini alabilecek.



Diğer taraftan ayağından sakatlığı bulunan Tiago Lopes'in de tedavisine devam ediliyor.