Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu.



Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor.







Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.



Sangare bu sezon 29 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.