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Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Önümüzdeki sezonun transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un başarılı bek oyuncusu Nazım Sangare ile prensipte anlaştı.

Spor / 10 Mayıs 2019 Cuma 11:15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu.

Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor.



Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.

Sangare bu sezon 29 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

FenerbahçeFormaAntalyaspor


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