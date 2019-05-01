Siirt'e 5 yıldızlı spor tesisi

Vali Atik’in desteğiyle Siirt Özel İdare tarafından Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Siirt Özel İdarespor için yaptırılan modern tesis görenleri kendisine hayran bırakıyor. 5 yıldızlı otelleri andıran tesiste antrenman sahalarından Türk hamamına, özel havuzlardan sporcuların konaklama odalarına ve sporcu aileleri için yapılan özel odalara kadar her şey bulunuyor.



Vali Ali Fuat Atik, birçok Süper Lig kulübünde bulunmayan tesisin kapıları gezerek tesisin özellikleri hakkında bilgi verdi. Vali Atik, bölge halkının sporu çok sevdiğini ancak bunun doğru şekilde değerlendirilemediğine dikkat çekerek tesisleşme hamlesiyle Siirtspor’un yükselişine zemin hazırladıklarını belirtti.



Memleketi Trabzon ile görev yaptığı Siirt arasında önemli adımlar atıldığını belirten Vali Atik, “Bizler bugün varız daha sonra burada olmayacağız. Ama bu tesisler Siirt halkının hizmetinde olacak. Modern bir tesis olması için ne gerekiyorsa yaptık. Siirtspor’un yükselmesine hizmet edecek ve önemli sporcular burada yetişecek. Bu potansiyeli fazlasıyla var. Bölge halkı sporu çok seviyor. Sadece bugüne kadar doğru temelde değerlendirilememiş. Trabzonspor ile Siirtspor’u kardeş kulüpler yaptık. Bölgedeki yetenekli gençleri Trabzonspor alt yapısına kazandırıyoruz. Trabzonspor da Siirtspor’a ve bölgedeki kulüplere destek olacak. Batısıyla doğusuyla, güneyiyle kuzeyiyle hepimiz kardeşiz. Spor, bu kardeşliği pekiştirmenin en güzel yollarından biridir” dedi.



