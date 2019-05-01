Anadolu Efes Final Four'da

THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 80-71 yenerek, seriyi 3-2 yaptı ve adını Final Four'a yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bu maçın ardından teknik bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi oynayan ve hak eden takım olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan çok gururluyum. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four'a kaldı” diye konuştu.



“KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”



Final-Four'daki rakiplerini Fenerbahçe için ise deneyimli çalıştırıcı, “Bizden daha önce Final-Four'a kalma başarısı gösteren ve normal sezonunu birinci bitiren Fenerbahçe'yi kutluyorum. Zeljko Obradovic'i kutluyorum. 5 yıl üste üste Final-Four'a kaldılar. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi anlayan insanlardan birisiyim. Çok tecrübeli bir takım. Bir, iki gün dinlenelim. Play-Off'ta çok yorulduk. İspanya'da üçüncü maçta Euroleague Play-Off maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. Fenerbahçe maçına sonra bakacağız. Bu sene eşitlik var. Tabi bu bir Euroleague yarı finali. O gün hak eden, daha iyi oynayan takım finali oynayacak ama kazanan Türkiye olacak. Euroleague'de ilk kez iki Türk takımı Final-Four'a kaldı. Her iki kulübü de kutluyorum” şeklinde konuştu.



Hakemlerin performansının sorulması üzerine Ataman, “Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu sezon Euroleague'in sponsor ve yan sponsorlarından biri Ergin Ataman oldu çünkü” diye cevap verdi.



BARCELONA CEPHESİ



Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes'in Final-Four'u sonuna kadar hak ettiğini söyledi.



Barcelona, THY Euroleague Play-Off 5. maçında deplasmanda Anadolu Efes'e 80-71 yenildi ve elendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Kazandıkları maç için Efes'i tebrik ederim. Sonuna kadar hak ettiler. Beklediğimiz bir maç oldu. Atmosfer harikaydı. Efes'e güç kattı. Bu en iyi oyunumuz değildi. Karakterimizi ortaya koyduk. Üçüncü çeyrek şansımız vardı. Defansif ribaundları alamayınca o şansımızı da kaybettik ve geri döndüler. Eğer hücumda karar veremezseniz bu sonuç çok normal. Zor bir maçtı. 17 hücum ribaundu aldık. Bu gurur duyabileceğimiz bir durum. Anadolu Efes'i tebrik ederim. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Barcelona olarak hakemlere her zaman saygılıyız” diye konuştu.



(Oğuzhan Ort - Bora Akyol /İHA)