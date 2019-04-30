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İkinci yarının lideri Beşiktaş

Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının lideri oldu. Siyah-beyazlılar topladığı 33 puanla, liderle arasındaki puan farkını da 3’e indirerek şampiyonluk potasına girdi.

Spor / 30 Nisan 2019 Salı 10:00
İkinci yarının lideri Beşiktaş

Süper Lig’in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu. Devre arasında kadrosunu Burak Yılmaz, Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa’yla takviye eden siyah-beyazlılar, özellikle son 6 haftada topladığı 18 puanla formunun zirvesine çıktı ve lider Başakşehir’le arasındaki 13 puanlık farkı 3’e indirdi. İkinci yarıya Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalan Beşiktaş; Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu maçların ardından önce Fenerbahçe ile 3-3 ardından da Kayserispor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste alınan 2 beraberlikle birlikte zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. 90+3. dakikada Kagawa’nın attığı golle kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinden sonra Beşiktaş’ın bileği bükülmedi ve siyah-beyazlılar üst üste 6 maç kazanarak ikinci yarıda toplamda 33 puan toplayarak bu alanda zirveye çıktı.

BURAK YILMAZ ETKİSİ

İkinci yarıda oynanan 13 maçta topladığı 33 puanla zirveye çıkan Beşiktaş, atılan gol sayısı anlamında da rakiplerini geride bıraktı. Devre arasında Babel’in Fulham’a transfer olmasının ardından taktik değişikliğine giden ve kanat futbolunu rafa kaldıran Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle Ljajic ve Burak Yılmaz’a göre bir sistem oturttu. Pas oyunuyla hücumdaki etkisini de ortaya koyan siyah-beyazlılar, 13 maçta rakip fileleri tam 38 kez sarsarken bu alanda rakiplerini de geride bıraktı. Beşiktaş’ın ardından ligde en fazla gol atan takım 32 golle Galatasaray oldu. Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz, 12 maçta 11 gol atarken, Adem Ljajic de ikinci yarıda boy gösterdiği karşılaşmalarda 6 gol atıp 7 de asist yaparak Beşiktaş’ın en büyük kozu oldu. Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan maçlarda oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım adı O G B M A Y P Av.

1. Beşiktaş 13 10 3 0 38 16 33 22

2. Galatasaray 13 9 4 0 32 8 31 24

3. Başakşehir 13 8 3 2 23 10 27 13

4. Rizespor 13 8 3 2 22 13 27 9

5. Alanyaspor 13 7 3 3 19 13 24 6

6. Trabzonspor 13 7 3 3 21 17 24 4

7. Fenerbahçe 13 4 6 3 19 17 18 2

8. Kayserispor 13 4 6 3 14 16 18 -2

9. Ankaragücü 13 4 4 5 14 20 16 -6

10. Antalya 13 4 3 6 15 26 15 -11

11. Erzurum 13 3 4 6 15 15 13 0

12. Konyaspor 13 2 7 4 10 13 13 -3

13. Sivasspor 13 3 3 7 17 22 12 -5

14. Malatya 13 3 3 7 15 24 12 -9

15. Bursaspor 13 1 6 6 8 17 9 -9

16. Kasımpaşa 13 2 3 8 11 25 9 -14

17. Göztepe 13 2 2 9 10 18 8 -8

18. Akhisar 13 2 2 9 11 22 8 -11

(Bozhan Memiş /İHA)

AnkaragücüTeknik DirektörYeni MalatyasporBurak YılmazAntalyaspor


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