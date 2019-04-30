Son 3 maçta yalnızca 1 puan alabilen Abdullah Avcı’nın ekibi, bu 3 karşılaşmada meşin yuvarlağı kalesinden 5 kez çıkardı.



Süper Lig’de haftalardır liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir’de işler tersine döndü. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve buna karşın da 2’şer mağlubiyet ile beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte kalesinde de 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında özellikle savunma hattının başarılı performansıyla rakiplerine geçit vermeyen ve kalesine bir nevi duvar ören Abdullah Avcı’nın takımı, ikinci yarıda bu özelliğini de yitirmiş oldu.



13 MAÇTA 10 GOL YEDİ



Spor Toto Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölümünde sadece 8 gol gören Başakşehir, bu istatistikle Avrupa’ya da damgasını vurmuştu. Ancak turuncu-lacivertlilere adeta nazar değdi. Aslında İstanbul ekibi ligin ikinci devresine de iyi başlamış, savunma özelliğiyle de öne çıkmaya devam etmişti. Fakat yaşanan sakatlıkların da etkisiyle Teknik Direktör Avcı’nın defans kurgusunda mecburi değişikliklere gitmesi takımın daha kolay gol yer duruma gelmesine sebep oldu. Medipol Başakşehir, 18 ila 30. haftalar arasında tam 10 gol yedi. Bu 10 golün 5’i ise son 3 haftada geldi.



Ayrıca ilk yarıda sadece Kasımpaşa mücadelesinde kalesinde 2 gol gören, o müsabaka haricinde bir maçta en fazla 1 gol yiyen Başakşehir, ikinci devrede ise tam 3 karşılaşmada ağlarında 2 gol gördü ve bu maçların 2’sini kaybetti.



EPUREANU ETKİSİ



Başakşehir’in son haftalardaki düşen performansında Moldovalı stoper Epureanu’nun takımdan ayrı olmasının da etkisi büyük. Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 haftadır takımdaki yerini alamıyor ve geçirdiği ameliyattan dolayı da sezonu kapamış gibi görünüyor. Epureanu’nun yokluğun Abdullah Avcı o bölgede genelde Mahmut Tekdemir’i kullanıp, bu oyuncunun yanına da Serdar Taşçı ve Attamah ikilisinden birini değişimli olarak monte ediyor. Fakat Mahmut’un asıl mevkisinin orta saha olması da defanstaki etkinliğini ister istemez azaltıyor. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında Alexandru Epureanu’nun turuncu-lacivertlilerin geri 4’lüsündeki etkisi de ortaya çıkıyor. Başakşehir, bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu mücadelelerin 2’sini kaybeden İstanbul temsilcisi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aynı zamanda Moldovalı’nın olmadığı son 6 haftada sadece 2 kez kazanabilen ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 7 de gol yedi.



(Uygar Aydın /İHA)