Konya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, liderliği hedefleyen Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, liderlik için çıktığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve 20 hafta sonra liderliğe yükselme şansını değerlendiremedi:



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın rakip kaleye isabetli sut çekememesi dikkat çekti.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 60'a çıkardı ev 2. sırada yer aldı. Atiker Konyaspor ise puanını 38'e çıkardı.







MAÇ SONA ERDİ



87' Galatasaray son dakikalarda tüm hatlarıyla gol için yükleniyor ancak Konyaspor savunması hatasız oynuyor.



81' Nagatomo'nun ortasında Diagne'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.



73' Jevtovic'in uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Muslera son anda sağına yatarak topu kritik bir müdahaleyle kornere gönderdi ve golü önledi.



66' Galatasaray, Diagne ile gole çok yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Diagne'nin vuruşunda top yandan dışarıya gitti.



61' Maçın ilk isabetli şutu Konyaspor'dan geldi.



56' Diagne ceza sahası içindeki ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Konyasporlu Diagne ve Zuta bu pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Atağın devamında Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.



50' İkinci yarının ilk bölümünde Galatasaray topla daha fazla oynuyor ancak pozisyon bulamıyor.



46' Mücadelede ikinci yarı başladı.



İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-0 Galatasaray



40' Diagne savunma arkasına sarkıp ceza alanında Konyasporlu Diagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı beklerken Yardımcı Hakem Erdem Bayık, ilk pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.



30' Mücadelenin üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçilirken tempo da son bölümde artmaya başladı.



24' Yatabare'nin araya bıraktığı topla ceza alanı sol çaprazından hareketlenen Ömer Ali'nin şutunda Luyindama'ya çarpıp yumuşayan top kaleci Muslera'da kaldı.



17' Galatasaray'ın maçtaki 3. şutu Feghouli'den geldi. Cezayirli futbolcunun ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu dışarı gitti.



10' Konyaspor takım halinde iyi savunma yapıyor. Galatasaray ise topla daha fazla oynasa da pozisyon bulamıyor.



5' Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.



1' Maç başladı.



Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.



Maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.



Süper Lig'de zirvede bulunan Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.