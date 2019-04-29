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Josef Sural'ın 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti

Alanyaspor kafilesinin geçirdiği kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın acı haberinin ardından kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Çek futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti.

Spor / 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:27
Josef Sural'ın 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste 6 futbolcu yaralanırken, Josef Sural hayatını kaybetti.



Yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti. Çekyalı futbolcunun iki çocuğu bulunuyordu.



Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Acı haberi alan Josef Sural'ın eşi hastayene geldi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.


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