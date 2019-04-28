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Duhan sakatlık geçirdi

İstanbulspor’un genç futbolcusu Tuncer Duhan Aksu, Elazığspor maçının 76. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Duhan’ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Spor / 28 Nisan 2019 Pazar 16:29
Duhan sakatlık geçirdi

Spor Toto 1. Lig’de İstanbulspor ile Elazığspor arasında oynanan müsabakanın 76. dakikasında sarı-siyahlıların genç futbolcusu Tuncer Duhan Aksu’ya Elazığsporlu Camara’dan sert bir müdahale geldi. Müdahale sonrası sakatlık geçiren Duhan sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti. İstanbulspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre Duhan’ın hastaneye kaldırıldığı ve çekilecek MR sonucunda durumunun belli olacağı ifade edildi. Tuncer Duhan Aksu ile Fransız ekibi Lille ön protokol imzalamış ve sezon sonunda bu takıma transfer olacağı açıklanmıştı.

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