TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini belirledi.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
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