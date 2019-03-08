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TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini belirledi.

Spor / 08 Mart 2019 Cuma 18:07
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi açıklandı

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.

Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.

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