Spor federasyonları ve kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Paylaşılan mesajlar şöyle:



Türkiye Futbol Federasyonu



"Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü’nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumumuza ilham kaynağı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."



Türkiye Basketbol Federasyonu



"Zeki, üretken, pratik ve cesur kadınlarımız, güçlü ve huzurlu bir toplumun temel taşlarıdır. Onların hayatın her alanında varlıklarını korumaları, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda kadın yöneticilerimizle birlikte faaliyetlerimizi yürütürken, kadınlarımızın eşit imkânlara sahip olabilmeleri ve eşit şartlarda rekabet edebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kadınlarımızın yaşamlarını özgürce sürdürdükleri, istismar ve şiddete maruz kalmadıkları bir dünya hayaliyle; Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu."



Türkiye Voleybol Federasyonu



"Siz olmasaydınız bu güzel anların hiçbirisi yaşanamazdı. Bize bu güzel anları ve daha nicelerini yaşatan tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz."



Galatasaray



"114 yıllık tarihimizdeki her zaferde, her başarı öyküsünde kadınların izi ve alın teri var. Sevgi ve cesaretle dünyayı değiştiren, yaşamın gerçek kahramanlarına, kadınlara çok şey borçluyuz. Kadınların her alanda eşit ve adil koşullarda kendilerini ifade edebildikleri; her kadının aklıyla, kalbiyle, emeğiyle var olabildiği bir dünya diliyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."



Vakıfbank Spor Kulübü



"Kadınlar Günü’nde tüm kalbimizle kadının gücünü kutluyoruz."



Fenerbahçe



"Tribünde, salonda, sahada, Sarı Lacivert anlarda; kol kola, omuz omuzayız çünkü biz #BirlikteEşitiz!



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun!"



Beşiktaş



"Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk’ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız Beşiktaşımız’ı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman.



Trabzonspor



"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!"



Başakşehir



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Göztepe



"Sahip olduğumuz tüm güzelliklerin mimarı, barış ve huzurun yegane sebebi; değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız."



Konyaspor



"Başta Konyasporlular olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, onları saygıyla selamlıyoruz."



Bursaspor



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun"



Ankaragücü



"Emek ve fedakarlıklarıyla geleceğimizi şekillendiren, sevgileri ile bize yol gösteren değerli kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."



Antalyaspor



"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."



Alanyaspor



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"



Sivasspor



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyoruz."



Büyükşehir Belediye Erzurumspor



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."



Çaykur Rizespor



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"



Kayserispor



"Hayatımıza anlam, gücümüze güç katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."