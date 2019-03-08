Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog

Fırat Aydınus'un yardımcısına ağır küfür ettiği o küfürlü diyalog ortaya çıktı.

Spor / 08 Mart 2019 Cuma 14:44
Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Liderin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye hakem Fırat Aydınus damgasını vurdu.



YARDIMCISINA KÜFRETTİ, PFDK'LIK OLDU

Yardımcısı Yusuf Bozdoğan'la önce küfürleşen ardından da soyunma odasında kavga eden tecrübeli hakem, gözlemcinin raporu sonrası PFDK'ya sevk edildi.

Hakemlik hayatı tehlikeye giren Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır sözler ortaya çıktı.

İşte ikili arasındaki o diyalog:

Fırat Aydınus: 'O bayrağı g...ne s...rım senin.'

Yardımcı hakem İsmet Bozdoğan: 'Hocam niye küfür ediyorsun?'

Fırat Aydınus: 'Lan sus s...m hocanı.'

Fırat AydınusYeni MalatyasporSüper LigDiyalog


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar