Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Liderin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye hakem Fırat Aydınus damgasını vurdu.







YARDIMCISINA KÜFRETTİ, PFDK'LIK OLDU



Yardımcısı Yusuf Bozdoğan'la önce küfürleşen ardından da soyunma odasında kavga eden tecrübeli hakem, gözlemcinin raporu sonrası PFDK'ya sevk edildi.



Hakemlik hayatı tehlikeye giren Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır sözler ortaya çıktı.



İşte ikili arasındaki o diyalog:



Fırat Aydınus: 'O bayrağı g...ne s...rım senin.'



Yardımcı hakem İsmet Bozdoğan: 'Hocam niye küfür ediyorsun?'



Fırat Aydınus: 'Lan sus s...m hocanı.'