Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.



M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:



8 Mart Cuma



20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen



9 Mart Cumartesi



16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar



19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



10 Mart Pazar



13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan



16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler



16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya



19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık



11 Mart Pazartesi



20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler



