Beyaz Gazete Ana Sayfa

M.Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak M. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Spor / 07 Mart 2019 Perşembe 13:06
M.Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Mart Cuma

20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi

16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar

19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler

16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi

20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler

İstikbal MobilyaYeni MalatyasporMedipol BaşakşehirHüseyin GöçekMerkez Hakem Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar