Amedsporlu futbolcuya tarihi ceza

Amedspor oyuncusu Mansur Çalar, TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Amedspor ile Sakaryaspor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın öncesinde ve sonrasında yaptığı sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çalar'ı futboldan ömür boyu men etti.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



'AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'







NELER YAŞANMIŞTI?



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından çıkan görüntülerde, Mansur Çalar'ın rakip futbolcuları jiletlediği iddia edilmişti. Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.











AMEDSPOR, FUTBOLCUSUNA SAHİP ÇIKMIŞTI



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



'Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok.'