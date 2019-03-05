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TFF, Şenol Güneş'i açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk ve Moldova maçlarında milli takımın başında Teknik Direktör Şenol Güneş’in olacağını açıkladı.

Spor / 05 Mart 2019 Salı 22:00
TFF, Şenol Güneş'i açıkladı

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş’in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü’ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig’e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

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