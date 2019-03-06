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Şenol Güneş'in yerine Guti geliyor

Beşiktaş'ta teknik adam değişikliği sezon sonundan önce olabilir. Yönetim, Konyaspor maçında kötü sonuç alınırsa Şenol Güneş'i gönderip takımı Guti'ye emanet etmeyi düşünüyor.

Spor / 06 Mart 2019 Çarşamba 15:20
Şenol Güneş'in yerine Guti geliyor

A Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar siyah-beyazlı ekibin başında olacağı açıklanmıştı. Görev tarihi 1 Haziran olarak belirtilen deneyimli hocanın, mart ayında oynanacak maçlarla mesaiye başlayacak olması Beşiktaş'ta işleri değiştirdi.

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA GUTİ GELEBİLİR

TFF, dün yaptığı açıklamayla Şenol Güneş'in martta oynanacak Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında takımın başında olacağını duyurdu. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, Güneş'le yolları erken ayırmayı düşünüyor. Konyaspor karşılaşmasında alınacak kötü bir sonuç Güneş'le Beşiktaş'ın bağlarını tamamen koparabilir.



Aklı Milli Takım'da olan 66 yaşındaki Güneş'in kalması durumunda, sezonun geri kalanında üçüncü sırayı kaybetme ihtimalleri olduğunu ifade eden bazı yöneticiler, Guti'yle yola devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Şenol Güneş'in Konyaspor maçından sonra istifa edebileceği de konuşuluyor.

Milli TakımŞenol GüneşArnavutlukKonyasporBeşiktaş


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