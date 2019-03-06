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Galatasaray'da maaş krizi

Lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da 2 aydır maaşların yatırılmadığı ortaya çıktı.

Spor / 06 Mart 2019 Çarşamba 15:31
Galatasaray'da maaş krizi

Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmeye başladı.

Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.



YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU

Kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi.

Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.

Özellikle yeni transferlerin bu konudan duydukları rahatsızlığı menajerlerine ilettiği ifade edildi. Yönetimin kısa süre içerisinde maaş sıkıntısını çözmesi bekleniyor.

CimbomErzurumsporGalatasaray


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