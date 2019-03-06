Galatasaray'da maaş krizi

Lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da 2 aydır maaşların yatırılmadığı ortaya çıktı.
Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmeye başladı.
Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.
YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU
Kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi.
Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.
Özellikle yeni transferlerin bu konudan duydukları rahatsızlığı menajerlerine ilettiği ifade edildi. Yönetimin kısa süre içerisinde maaş sıkıntısını çözmesi bekleniyor.