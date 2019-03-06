Galatasaray'da maaş krizi

Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmeye başladı.



Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.







YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU



Kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi.



Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.



Özellikle yeni transferlerin bu konudan duydukları rahatsızlığı menajerlerine ilettiği ifade edildi. Yönetimin kısa süre içerisinde maaş sıkıntısını çözmesi bekleniyor.