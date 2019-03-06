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Fatih Terim kadroda büyük değişikliğe gidecek

Tudor'un kurduğu kadroyu beğenmeyen Fatih Terim'in, sezon sonunda radikal kararlar alacağı öğrenildi. Cimbom'da Fernando, Ndiaye, Mariano ve Onyekuru'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Spor / 06 Mart 2019 Çarşamba 15:24
Fatih Terim kadroda büyük değişikliğe gidecek

Galatasaray'da sezon sonunda büyük revizyon yaşanacak...

Tudor'un kurduğu kadroyu genel olarak beğenmeyen teknik direktör Fatih Terim, Latovlevici, Maicon ve Rodrigues gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

Kadroyu büyük oranda değiştirmek isteyen tecrübeli teknik adam, devre arası transfer döneminde defansın ortasını komple değiştirerek bunun sinyallerini vermişti.

Terim'in gelecek sezon da bazı isimlerle çalışmak istemediği belirtildi.



LİSTE UZAYABİLİR

Yönetime bir rapor veren 65 yaşındaki teknik adamın, Mariano, Fernando, Ndiaye ve Onyekuru'yu kadroda düşünmedi öğrenildi.

Bu listeye birkaç ismin daha eklenmesi bekleniyor.

Teknik DirektörMaiconDevre ArasıGalatasaray


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