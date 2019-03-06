THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague’de 25. haftanın programı şöyle:



Yarın



20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos



21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria



22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv



23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko



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8 Mart Cuma



20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano



20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa



21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos



22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova



