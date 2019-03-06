Büyüklüklerin şampiyonluk tartışması!

Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukların yıldız sayılarının eklenmesi ile ilgili sürpriz hamle Galatasaray cephesinden geldi. Sarı-kırmızılı yönetime yakın kaynaklar, ezeli rakiplerinin 6 şampiyonluk iddiasında bulunduğu Milli Küme'nin (1937-1950 arasında oynanan, 1942, 1948 ve 1949 yıllarında oynanmayan) İstanbul, Ankara ve İzmir'den temsilcilerin olduğunu, tüm Türkiye'yi kapsamadığını iddia ediyor.



İşte Galatasaray'ın savları;



1942 Milli Küme maçları, İstanbul Ligi maçlarının Nisan aynı sonuna kadar uzaması nedeniyle oynanmadı. Yerine Ankara-İstanbul karma maçları düzenlendi. İstanbul Ligi bu ligin önüne gecti.



1944 Milli Küme sezonuna Galatasaray saha ve hasılat konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle katılmadı.



1942 yılından itibaren Milli Küme'nin adi Milli Eğitim Kupası olarak değiştirildi. Ancak bugun hala Milli Küme adıyla anılıyor. Oysa o yıllardaki adi Maarif (Milli Eğitim) Kupası'ydı.



1946 yılında Milli Eğitim (Milli Kümeye) katılacak takim sayısı 8'den 6'ya düşürüldü.



1948 Milli Eğitim Kupası (Milli Küme), 1948 Londra Olimpiyatlarına hazırlık gerekçesiyle düzenlenmedi.



1949 yılında düzenlenmeme sebebi ise Doğu Akdeniz Kupası maçları. Milli Eğitim Kupası, 1950 yılında son kez düzenlendi. Türkiye'yi kapsayan bir Türkiye Kupası düzenlemek amacıyla lavedildi.







Türkiye Futbol Şampiyonası ise 1924-1951 yılları arasında düzenlendi. Eleme usulu oynanan bir nevi Türkiye Kupası formatlı bir lig.



1927'deki şampiyonayı Muhafızgücü kazandı. Finalde Galatasaray'i 3-2 yedişer. Ama o dönem Galatasaray'ın oyuncusu olan Ali Gençay askerde olduğu için Muhafızgücü formasıyla finalde Galatasaray'a karşı oynadı.



1933 yılında Fenerbahçe, Bursa grubuna verildi. İlk maçta Adapazarı İdman Yurdu'nu 12-0 yenip, ikinci maçında Bursa Sanatkarlar Gücü maça çıkmayınca final grubuna kaldı ve şampiyona oldu.



1937 yılından itibaren ise hem bu kupa var, hem Milli Küme (Maarif Kupası). Bugünkü ligin muadili olmayan bu iki şampiyona ayni yıllarda oynanırken Fenerbahçe'nin ikisinden de şampiyonluk ekleme iddiasında bulunması çelişkidir. Milli Eğitim (Milli Küme) ve Türkiye Futbol Şampiyonaları mutlaka bir şampiyonluk listesine eklenecekse, Türkiye Kupasının da yıldız tablosuna eklenmesi gerekir.



Lefter'leri, Baba Gündüz'leri, Baba Hakkı'ları üne kavuşturan 1904-1959 yılları arasında düzenlenen İstanbul Ligi'dir. (1951'den itibaren profesyonel, öncesinde amatör) İstanbul Amatör Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş 11, Fenerbahçe ise 13 şampiyonluk almıştır. İstanbul Profesyonel Liginde ise (1951-1959) Galatasaray ve Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise 2 şampiyonluk kazanmıştır. Bu ligler bu takımları günümüze kadar getiren liglerdir. Ancak sadece İstanbul'u kapsar.