1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Ligdeki 18 takımdan 13'ü teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.



Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Giray Bulak ve İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.



Giresunspor'un 4. isimle yoluna devam ettiği ligde, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor 3. teknik direktörüyle çalışıyor.



- İki takımda birden görev yapanlar



Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, daha sonra Altay'la anlaştı. Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde, ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.



Giresunspor'da kısa süre görev yapan Ümit Özat, Adana Demirspor'u, bir dönem Afjet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar da Tetiş Yapı Elazığspor'u çalıştırıyor.



Ligde geçici isimler hariç görev yapan teknik adamlar şunlar:



Adana Demirspor: Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat



Adanaspor: Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın



Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar, Serhat Güller, Yusuf Şimşek



Altay: Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar



Altınordu: Hüseyin Eroğlu



Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak



Boluspor: Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak



Denizlispor: Osman Özköylü, Yücel İldiz



Eskişehirspor: Fuat Çapa



Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak



Gençlerbirliği: Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez



Giresunspor: Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç



Hatayspor: İlhan Palut



İstanbulspor: Fatih Tekke



Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal



Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü



Tetiş Yapı Elazığspor: Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar



Ümraniyespor: İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek