'Double-Double' galibiyete yetmedi

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ve Ersan İlyasova'nın skorer oyununa rağmen Batı Konferansı sonuncusu Phoenix Suns'a kaybetti Batı Konferansı'ndaki derbi mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 113105 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 114-105 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Phoenix Suns, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 114-105 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine imza attı.
Suns'ta Kelly Oubre 27 sayı ve 13 ribauntla, Deandre Ayton 19 sayı ve 12 ribauntla 'double-double' yaparken, Devin Booker ise 22 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Üst üste ikinci, sezonun ise 16. mağlubiyetini alan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 21 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
- Derbinin galibi Clippers
Batı Konferansı'ndaki Los Angeles derbisinde ise Clippers, konuk olduğu Lakers'ı 113-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.
Bu sezon 37. kez kazanarak play-off'a kalma yolunda avantaj yakalayan Clippers'ta Danilo Gallinari 23 sayı ve 6 ribaunt, Lou Williams 21 sayı, Montrezl Harrell ise 14 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Sezonun 34. mağlubiyetini alan Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Rajon Rondo da 24 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla 'triple-double' yaptı.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
- Sonuçlar
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 127-88
Miami Heat-Atlanta Hawks: 114-113
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 104-103
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-105
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 112-115
Sacramento Kings-New York Knicks: 115-108
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 105-113