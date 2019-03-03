Aslan Erzurum'da 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaştı.



Kazım Karabekir Stadı'nda -7 derecede oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve Galatasaray zirve yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.







BAŞAKŞEHİR'İN 8 PUAN GERSİNE DÜŞTÜ



BB Erzurumspor 18. dakikada Rashad Muhammed'in golüyle öne geçerken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü 52. dakikada Younes Belhanda kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve sarı-kırmızılılar 46 puanla, lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.







GALATASARAY'IN RAKİBİ ANTALYA



BB Erzurumspor ise puanını 22 yaptı ve 15. sırada bulunan Bursaspor'un 5 puan gerisine düştü.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.