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Aslan Erzurum'da 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Spor / 03 Mart 2019 Pazar 21:03
Aslan Erzurum'da 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda -7 derecede oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve Galatasaray zirve yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.



BAŞAKŞEHİR'İN 8 PUAN GERSİNE DÜŞTÜ

BB Erzurumspor 18. dakikada Rashad Muhammed'in golüyle öne geçerken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü 52. dakikada Younes Belhanda kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve sarı-kırmızılılar 46 puanla, lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.



GALATASARAY'IN RAKİBİ ANTALYA

BB Erzurumspor ise puanını 22 yaptı ve 15. sırada bulunan Bursaspor'un 5 puan gerisine düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

ErzurumsporCüneyt ÇakırYükselen


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