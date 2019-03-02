Ankaragücü taraftarlarını Antalya deplasmanı dönüşünde taşıyan otobüs Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Spor camiası yaşanan kaza ve ölen taraflar için taziye mesajları yayınladı.



Türkiye Futbol Federasyonu



"Spor Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; Aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz."



Kulüpler Birliği



"Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarkara acil şifalar temenni ederiz."



Ankaragücü



"Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara’ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, vefat etmiştir. Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. "



Galatasaray



"Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."



Fenerbahçe



"Deplasman maçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifalar temenni ederiz."



Beşiktaş



"Antalyaspor maçı sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarların vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet; ailelerine, Ankaragücü Camiasına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."



Başakşehir



"Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalya deplasmanı dönüşünde kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz."



Kasımpaşa



"Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, yaşanan otobüs kazası sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz."



Göztepe



"Antalyaspor deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve iki kişinin hayatını kaybettiği üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar dileriz."



Bursaspor



"Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, kardeş kulübümüz Ankaragücü taraftarlarının geçirmiş olduğu trafik kazasında, iki genç kardeşimizin vefat ettiği haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz."



Trabzonspor



"MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."



Çaykur Rizespor



"Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Başınız sağ olsun Ankaragücü."



Büyükşehir Belediye Erzurumspor



"Antalyaspor deplasmanından dönerken Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün kaza yaptığı haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz."



Demir Grup Sivasspor



"Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yaptığını ve 2 taraftarın hayatını kaybettiğini, 24 taraftarın da yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun."



Atiker Konyaspor



"Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralılara Allah’tan şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz."



İstikbal Mobilya Kayserispor



"Antalya‘dan Ankara’ya dönen Ankaragücü taraftarlarınının kaza haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; ailelerine ve @Ankaragucu camiasına başsağlığı diler, yaralı taraftarlara acil şifalar dileriz."



Aytemiz Alanyaspor



"Ankaragücü taraftarının deplasman dönüşü trafik kazası geçirdiğini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."



Antalyaspor



"Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü’nün cefakar taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allah’tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere Ankaragücü ve Türk futbol camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."