Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kayserispor'da Chery şoku

Beşiktaş maçında saatler kala İstikbal Mobilya Kayserispor’n Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı.

Spor / 02 Mart 2019 Cumartesi 14:18
Kayserispor'da Chery şoku

İ.M Kayserispor’un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery annesini rahatsızlığı nedeniyle Hollanda’ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İ.M Kayserispor’da maça saatler kala Tjaronn Chery aldığı haber sonrası Hollanda’ya gitti. Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti. Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde Kayseri’den ayrılan Chery’in hafta içi Kayseri’ye gelmesi bekleniyor.

CherySpor Toto Süper LigLefter KüçükandonyadisKötü HaberBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar